È stato preso in considerazione come alternativa alle idee spuntate per la quarta pedina del reparto offensivo della Juventus, dove Kean rappresentava il nome più in voga. Alla fine Gerard Moreno restò al Villarreal, nome chiacchierato nell’ambito di un ipotetico scambio con Mattia De Sciglio, poi trasferitosi al Lione in prestito secco. Ma dalla Spagna arrivano conferme: stando a quanto riporta Todofichajes.com, la dirigenza bianconera potrebbe decidere di affondare il colpo nella prossima sessione estiva di calciomercato.