e precisamente dal quotidiano As che, anche dopo l'addio al Real Madrid nell'estate 2018, è rimasta molto attenta alle vicende di. L'attaccante della Juventus èe dal trasloco "sospetto" delle sue autovetture di lusso dalla villa di Torino nella quale abita verso una località non definita, avvenuto in settimana. Una manovra svoltasi nel cuore della notte, quando nessuno - o quasi - poteva notarla, il che ha dato molto da parlare anche nelle ore precedenti alla finale di Coppa Italia poi conquistata a spese dell'Atalanta. Ebbene, secondo As, negli ultimi giorni- Per il quotidiano di Madrid, l'allenatore dei Red Devils, prima di concludere in maniera definitiva nella squadra in cui è cresciuto, lo Sporting Lisbona. Nessuna decisione è stata ancora presa, perché un ruolo importante nella scelta di Ronaldo sulla sua eventuale prossima destinazione potrebbe giocarla la qualificazione o meno della Juventus alla prossima Champions. In caso di vittoria a Bologna domenica sera e contemporaneo passo falso di Napoli o Milan, per i bianconeri si riaprirebbero inaspettatamente le porte di una competizione che sembrava essere evaporata dopo l'inopinata sconfitta interna contro i rossoneri del 9 maggio scorso, modificando forse anche alcuni dei piani di ridimensionamento in caso di retrocessione in Europa League., un fardello che si è fatto particolarmente pesante in questi mesi di crisi generata dalla pandemia e che non ha risparmiato nemmeno le casse della Vecchia Signora. Secondo As,cifra ampiamente alla portata di un Manchester United entusiasmato dall'ipotesi di affiancare una stella della grandezza di Ronaldo ai tanti talenti del proprio reparto offensivo, Rashford e Greenwood su tutti, per tornare competitivo per il titolo in Inghilterra e lanciare il guanto di sfida al City di Guardiola.