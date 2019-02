Si riapre la corsa per Adrien Rabiot: a riportarlo è il quotidiano spagnolo AS, secondo cui il Barcellona non è più così sicuro di tesserare il centrocampista francese a parametro zero al termine di questa stagione. Si riaccende così l’interesse delle altre super-potenze europee per il talento in scadenza con il PSG: Arsenal, Liverpool e Tottenham in Premier, ma anche Juventus e Bayern Monaco osservano con attenzione gli sviluppi.