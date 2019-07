Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il piano per portare Pogba al Madrid, parla un po' inglese, un po' cinese. Inglese come la lingua madre di Gareth Bale e cinese come il campionato in cui giocherà l'esterno gallese. La destinazione per Bale sembra essere quindi la Cina, trasferimento che darebbe al Real soldi e spazio in rosa per puntare tutto su Pogba. Una brutta notizia per la Juventus, che potrebbe giocare la carta Dybala per riavvicinare lo United.