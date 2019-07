Secondo quanto riporta Marca, il top player che la Juventus sta cercando, non sarebbe Pogba e, neppure, Mauro Icardi. Tra le richieste fatte da Maurizio Sarri, in cima alla lista, ci sarebbe infatti il nome di Christian Eriksen, centrocampista danese del Tottenham vice-campione d'Europa. Il fantasista potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza nel 2020 e finire quindi sul mercato già da questa stagione. I costi per Pogba, annessa la corte del Real Madrid, potrebbero spingere la Juventus ad intensificare i contatti con gli Spurs.