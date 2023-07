Leonardo Bonucci è fuori dal progetto della Juventus e, dopo l'incontro in Toscana con Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, è finito fuori rosa. Società ed entourage del difensore 36enne sono al lavoro per trovare una nuova soluzione per salutarsi con un anno d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, ma finora le opzioni sul tavolo da Serie B (Sampdoria, Palermo e Bari), MLS (Los Angeles FC) e Arabia Saudita (Al-Shabab) non hanno trovato fortuna. Ora ne spunta una nuova e suggestiva: l'Ajax.



INDISCREZIONE - A lanciare l'indiscrezione è De Telegraaf, secondo cui Bonucci è stato recentemente offerto ai Lancieri. L'Ajax, riferisce Valentijn Driessen nel podcast del quotidiano olandese, sarebbe una meta gradita al difensore classe '87, considerando anche che il club di Amsterdam si giocherà agli spareggi la possibilità di partecipare alla prossima Europa League. Bonucci non ha più saputo nulla dall'Ajax, ma la suggestione dall'Olanda è servita.