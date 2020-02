Danilo, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 1-0 dai bianconeri contro il Lione: "Siamo consapevoli di aver regalato il primo tempo in una partita importante. Dobbiamo lavorare e giocare sempre come abbiamo fatto nel secondo tempo".



SULLA GARA DI RITORNO - "Davanti al nostro pubblico abbiamo l'obbligo di passare il turno. Dobbiamo giocare con più coraggio, con possesso palla e attaccare sempre di più".



BONUCCI PARLA DI ATTITUDINE SBAGLIATA - "Non so di cosa stai parlando, devo prima informarmi e capire cosa sia successo".