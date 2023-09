(32 anni ex Manchester City) ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport:Pep è per un calcio più posizionale, anche con lui ho giocato in più ruoli. A destra, al centro, a sinistra, in mezzo al campo. Dalla squadra pretende il controllo della partita in ogni momento, dà indicazioni precise, concede qualche libertà esclusivamente agli attaccanti. Sono un centrocampista prestato alla difesa, in origine lo ero a tutti gli effetti. Con Max condivido moltissime cose: è leale, diretto, pochi giri di parole, e sa anche tornare sui suoi passi. Il nostro è un rapporto talmente franco da sfiorare la complicità. Ti dice: se con tre passaggi riesco ad arrivare in porta, perché devo impiegarne cinquanta?Insiste molto sull'aspetto mentale, sulla libertà di espressione nel rispetto di certi codici tattici, e punta sui movimenti... Anch'io cerco ogni giorno di trasferire ai compagni quelle che sono le basi dellaMi ha fatto crescere dandomi un ruolo che era tanti ruoli e insegnandomi a trovare sempre la posizione giusta in rapporto ai vari momenti della partita".per quello che sta capitando a Paul. L'avevo visto molto più presente, con la testa giusta. Gli sono sempre stato vicino, tante volte l'ho invitato a non mollare, a spingere e spingersi oltre., spero di poterlo fare tanto con il club quanto con la nazionale. So che nel calcio possono intervenire altri fattori, gli imprevisti, ma so anche che farò il possibile per avere il pieno controllo di quel momento, anticipandolo"., non si concentra soltanto sulla tecnica. Si interessa dell'aspetto mentale, dell'alimentazione. L'obiettivo finale è certamente la prestazione, la cura che lui mette in tutte le cose e nella preparazione è formidabile".- "Dusan è ancora molto giovane,, ma fa parte del giusto percorso di crescita.Se ci riusciràHa grande tecnica, ma deve imparare a competere in ogni istante. Porto l'esempio dicon la testa".- "Si batte con la cultura, la responsabilità e la chiarezza. I giri di parole e l'indignazione di un momento non servono. Quando la scorsa stagione ci fu ilGenerico, solo riferimenti banali, niente nomi. Mi sarei dovuto esprimere diversamente".