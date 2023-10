Il difensore e capitano della Juventus, Danilo, diventerà scrittore per la rivista brasiliana Vida Simples in cui, una volta al mese, racconterà curiosità e retroscena ma anche argomenti delicati per i calciatori e i giovani calciatori come salute mentale, integrazione e similari. Ecco il primo pezzo uscito oggi.Ray Dalio, nel suo best seller Principles, racconta che anche dopo aver fondato un'azienda di successo, continuava a farsi guidare dai principi di casa. Ed è da qui che nasce la mia identificazione con il libro.cco un esempio dei principi che ho avuto modo di mettere in pratica solo essendo figlio dei miei genitori. All'età di 17 anni, mi stavo affermando nella squadra professionistica dell'América-MG, e una banca che sponsorizzava il club aveva in cambio il diritto di prendere una percentuale e di gestire la vita fuori dal campo dei giovani atleti. Io ero uno di loro.mentre festeggio il mio 32° compleanno, e per questo preferisco chiamarli compagni. I rappresentanti della banca mi invitarono a una riunione.Quando entrai nella stanza, c'erano degli uomini seduti attorno ad un imponente tavolo, di fronte ad un ragazzo di Bicas, che era completamenteche lo circondava. IMa con sé portava un universo di sogni e ambizioni. Io, cheAll'epoca mio padre viveva per strada e mia madre passava le ore in salone per aiutare a casa e crescere i miei tre fratelli. Nonostante ciò, quell'offerta non mi fece cambiare l'impegno e la fiducia già instaurati con i miei collaboratori per il modo in cui mi trattavano. Questo “feeling” era in realtà una lezione appresa da un'esperienza precedente, quando ci sedemmo a un tavolo improvvisato a casa mia: io, i miei amici/collaboratori e mio padre. Loro parlavano preoccupandosi di sapere da dove venivo, ma dopo un lungo discorso, mio padre rispose semplicemente:Questo è uno dei tanti principi che mi hanno guidato qui. In quella riunione, ho scelto di non scambiare un sogno in cui credevo per un assegno, ho seguito i principi della mia famiglia e mi sono trattato come un essere umano. Proprio come sono io. Proprio come siamo noi! Sono Danilo, padre di João e Miguel, co-fondatore di VOZ Futura, calciatore della NAzionale brasiliana e capitano della Juventus.