Terza stagione alla Juve, la prima con Massimiliano Allegri per Danilo e un cambio di maglia dal numero 13 al 6. In onore di una leggenda bianconera come Gaetano Scirea ma anche perché il brasiliano non si sente più solo unDanilo è stato un titolare con Sarri, tra i migliori della scorsa stagione con Pirlo e ora ha convinto totalmente anche Allegri che vuole puntare su di lui già a partire dalla sfida del pomeriggio in casa dell’Udinese.Senso di responsabilità e appartenenza ai colori bianconeri, Danilo ha sempre espresso la chiara volontà di continuare a scrivere nuovi capitoli della sua avventura alla Juventus. Nonostante più di un club europeo si fosse attivato su di lui nelle scorse settimane. I