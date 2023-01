Danilo è intervenuto a Dazn prima di Juventus-Atalanta: "Questo è un giorno che verrà ricordato per sempre nella storia della Juve, abbiamo la responsabilità di scendere in campo e rappresentare questa società. Dobbiamo vincere il più possibile per noi stessi, la società e i tifosi, poi faremo i conti".



REAZIONE - "La squadra ha il carattere giusto, se poi riusciamo a fare quel qualcosa in più di straordinario portiamo gioia a tutti, alle nostre famiglie e ai tifosi. Non dobbiamo strafare, dobbiamo avere la testa giusta come dice sempre il mister".



FERRERO E SCANAVINO - "Ci hanno detto di mantenere l'unità di squadra e società, è così che affronteremo questa sfida, ognuno con il proprio ruolo, i tifosi sugli spalti a sostenerci. Con questa squadra possiamo raggiungere tutti gli obiettivi".