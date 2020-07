Il ko contro ilè stato un passaggio negativo per tutta la, ma da Torino continuano ad arrivare messaggi positivi in vista della prossima partita che sabato vedrà i bianconeri affrontare l'Atalanta.Anche il terzino brasilianoha voluto ribadire la serenità del gruppo in vista della prossima gara sfruttando il suo profilo Instagram: "Serve serenità per affrontare i momenti più difficili. Proseguiamo consapevoli della nostra forza e concentrati già per la gara di sabato! #finoallafine"