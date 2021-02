In vista della sfida contro la Roma, il difensore della Juve, Danilo, parla a Sky: "La sconfitta in campionato con l'Inter è stata una questione mentale e tattica: ci ha fatto pensare e ragionare, non ce l'aspettavamo. Ci ha fatto male, siamo ripartiti più forti di prima. Così fanno le grandi squadre, tornare a vincere immediatamente".



SULLA SUA DUTTILITA' - "Io sono un difensore, ma per me è importante partecipare alla manovra. Mi piace impostare da dietro, farlo da centrale e esterno cambia poco".