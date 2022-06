ricorda il giocatore dellaai bambini della sua città natale. Godendosi un periodo di vacanza a Bicas, nello stato di Minais Gerais in Brasile, il calciatore della Juve e della nazionale brasiliana,durante un evento che si è realizzato proprio nella sua ex-scuola. Il terzino ha avuto occasione anche per rivedere alcuni dei suoi ex-insegnanti.personale e professionale, aiutandoli a realizzare i propri sogni. “Sono molto felice di essere qui con voi ed è molto bello vedere questa sala piena.oggi è un progetto reale che può regalare momenti di svago e di apprendimento. È molto emozionante per me essere qui con voi”.“Ci possono essere momenti in cui siamo tristi, in cui pensiamo di non essere capaci, in cui vorremmo rinunciare a tutto, ma se vi arrendete prima di averci provato, non sarete orgogliosi di voi stessi.“Il calcio mi ha insegnato molto e questo è ciò che cerco di trasmettere con questo progetto. Non rinunciate al vostro sogno o ai vostri obiettivi, ma imparate a prepararvi e a concentrarvi voi stessi. Dentro di voi c’è una forza che non potete nemmeno immaginare”,Futuro Re2ondo” è nato nel 2015 ed assiste al momento 140 bambini e adolescenti nelle attività del dopo scuola - gratuite - offrendo attività sportive, supporto scolastico, cure dentali, accompagnamento pedagogico e psicosociale. Con la pandemia ha anche iniziato a distribuire cibo alle famiglie. Ogni qualvolta Danilo si trova in Brasile, si impegna a condividere coi ragazzi le proprie esperienze e a visitarli sempre che possibile