Danilo, difensore della Juve, parla a Goal.com del compagno di squadra e connazionale Kaio Jorge: "​E' un ragazzo che non avevo visto giocare molto. Quest'anno non sta avendo tanto spazio, ma ha risposto bene". Parla così Danilo, terzino della Juventus e del Brasile, ai microfoni di Goal Brasil: "E' un giocatore che tiene bene la palla, ha tecnica ed è sopra la media, ha una tempistica di passaggio molto interessante. Un attaccante non e solo difendere e scaricare la palla. Si tratta anche di sapere tenere palla e di aspettare il movimento per poi ridare la palla".