Il capitano della Juventus Danilo ha risposto ad alcune domande di piccoli tifosi bianconeri, all'interno dell'evento Junior Reporter: "La cosa più importante per i difensori è la comunicazione, vedi le partite da dietro e quindi devi parlare anche con i compagni. La prima cosa è capire che gli errori ci saranno sempre, quando succedono la cosa da fare è pensare subito all'azione successiva almeno superi subito il momento".



L'attaccante più difficile da marcare?

"Neymar, siamo compagni da tantissimo tempo in Nazionale, ci siamo affrontati in Real Madrid-Barcellona ed è stato l'attaccante più difficile da contenere, è troppo forte".



La maglia numero 6?

"Per prima cosa l'ho scelta perché è importante per la storia della Juventus, l'ha indossata Scirea. E poi è un numero che può indossare chiunque, un difensore, un esterno, un centrocampista, che è un po' quello che faccio io sul campo".



La prima partita in Italia?

"E' stata bellissima, sono entrato contro il Napoli e dopo 11 secondi ho segnato...".



Cosa ha pensato quando Allegri le ha dato la fascia da capitano?

"Orgoglioso, molto motivato e con tanta responsabilità, essere il capitano della Juventus significa essere guardato da tutto il mondo".