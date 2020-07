Il terzino brasiliano della, ha avviato una nuova campagna sociale in Brasile per aiutare i bambini e le famiglie che stanno subendo con forza la crisi sociale ed economica dovuta all'emergenza coronavirus che sta attanagliando il paese. Prosegue il "Futuro Re2ondo".che ha già colpito più di un milione di individui e ucciso più di 60 mila persone nel paese. Il giocatore della Juventus Danilo, nato e cresciuto a Bicas, piccola città nello stato di Minas Gerais,A causa del lockdown questo progetto si è trasformato in una vera e propria linea di supporto per i bambine e famiglie colpiti dalla crisi economica.“Futuro Re2ondo” è un progetto sociale realizzato proprio da Danilo, suo padre e un loro amico e che ha come obiettivoLa struttura è ubicata nei pressi di Bicas, dove Danilo ha ristrutturato un campo ceduto dal comune e costruito alcune classi: in questo ambito i bambini possono svolgere lezioni pos-scuola, lezioni di calcio, mangiare e sono previste anche visite odontoiatriche. Futuro Re2ondo ha 5 collaboratori fissi e diversi volontari. Al momento ha capacità per ricevere fino a 120 bambini, ma potrebbe crescere ancora nella piccola Bicas.