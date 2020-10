Dopo la sconfitta interna con il Barcellona, il terzino della Juventus Danilo è intervenuto a Mediaset: "Dobbiamo essere più aggressivi in questi momenti, siamo organizzati e non aggressivi e quando giochi contro queste grandi squadre poi ti fanno male. Possiamo comunque passare certo. Era una partita difficile, volevamo vincere ma dobbiamo restare con la testa alta e pensare a vincere la prossima. Troppi pareggi in campionato? Dobbiamo fare un passo avanti e cambiare mentalità da oggi. Dobbiamo essere più aggressivi. Con Ronaldo sarebbe cambiato qualcosa? Non posso dirlo, sappiamo cosa può dare ma dobbiamo pensare a chi abbiamo".