Dopo la buona notizia del pareggio per 1-1 contro l'Inter nel Derby d'Italia, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, può ulteriormente sorridere perché dall'infermeria della Continassa arrivano aggiornamenti incoraggianti in vista della prossima sfida contro il Monza.





IN PARTE IN GRUPPO - E arrivano da uno degli elementi più importanti della rosa, da uno dei senatori nonché capitano di questo gruppo, il difensore brasiliano Danilo che è tornato ad allenarsi, per parte della seduta, con il resto del gruppo.



MONZA NEL MIRNO - Chi è sceso in campo nella gara di ieri ha preso parte invece alla classica seduta di scarico. L'obiettivo dell'ex Manchester City è quello di esserci nell'anticipo del venerdì sera della 14esima giornata che vedrà la Juve affrontare il Monza in trasferta.