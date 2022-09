Danilo, difensore della Juventus e della nazionale brasilana, parla dopo l'amichevole vinta dal Brasile per 5-1 sulla Tunisia.



"Il nostro obiettivo sicuramente è quello di vincere il Mondiale. Il Brasile non accetta altri obiettivi che non siano questo - spiega Danilo -. Per me è veramente piacevole ricevere la Nazionale a Torino, sarà speciale per me. Ma ora c’è un mese e mezzo di competizione per riportare la Juve dove merita».



Sulla crisi della Juve: "Lì dentro sappiamo che abbiamo quello che ci serve per tornare a vincere, è la mentalità che abbiamo e la testa da oggi in poi è subito alla Juve e a quello che dobbiamo fare".