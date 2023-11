La Juventus si trova il suo capitano. Dopo la lesione al bicipite femorale che gli ha fatto saltare le ultime partite, Danilo tornerà a disposizione di Allegri per la prossima gara di campionato contro il Monza. Ora il brasiliano va gestito, anche in vista della sfida col Napoli in programma la settimana successiva: per questo, infatti, l’allenatore potrebbe decidere di portarlo in panchina domani per rilanciarlo dal primo minuto nel big match.