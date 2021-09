Sì lo voglio. Paulo Dybala, premiato come migliore in campo della sfida contro il Malmoe, a Sky Sport ha parlato della situazione del rinnovo del contratto in scadenza il giugno prossimo: qui le parole di Nedved ),In estate è cambiata la dirigenza, conoscono la mia volontà, abbiamo riniziato a parlare, speriamo che possa finire tutto presto"."​Non venivamo da belle partite, ma questa è un'altra competizione, abbiamo fatto cosa dovevamo fare e dobbiamo continuare così.. Abbiamo segnato e sono molto contento".