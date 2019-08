Mauro Icardi non sarà della gara, per la prima dell'Inter di Antonio Conte con il Lecce di domani. Non è una novità, visto come si è evoluta l'estate del centravanti argentino. Così, con il mercato che sta per chiudere, il Napoli ha messo il suo ennesimo ultimatum per chiudere la querelle. La Juve aspetta di capire quando entrare in azione, cessioni permettendo, ma potrebbe avere sgombra la strada se De Laurentiis confermerà quanto esposto all'entourage dell'argentino: martedì ci sarà la deadline per il passaggio di Icardi al Napoli.