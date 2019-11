Matthijs De Ligt ancora al centro delle polemiche. Il difensore della Juve ieri si è reso involontario protagonista di un episodio che sta facendo molto discutere. Minuto 11 del derby di Torino: su una rimessa laterale a centro area il pallone trova il braccio di De Ligt dopo una spizzata di Belotti. Doveri lascia giocare e il Var non interviene. Non c'è rigore per il Toro, il movimento del braccio del difensore olandese è stato ritenuto congruo. Una decisione che ha fatto infuriare Cairo e Mazzarri, oltre a tanti tifosi che sui social si sono scatenati. Tra ironia e punzecchiature, rabbia e disincanto, il popolo della rete ha commentato l'ennesimo tocco con la mano in area di rigore di De Ligt, già "colpevole" nelle partite con Inter, Bologna e Lecce.



