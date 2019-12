#Juve al lavoro per il Bayer: le immagini della rifinitura, out Bentancur, De Ligt e Douglas Costa pic.twitter.com/Z4PDiGZO3S — calciomercato.com (@cmdotcom) December 10, 2019

Giornata di vigilia per la Juventus, che domani affronterà il Bayer Leverkusen in Champions nell'ultima giornata della fase a gruppi: bianconeri già agli ottavi come primi del proprio girone, ma la squadra vorrà dare un segnale di ripresa dopo il ko in campionato contro la Lazio.. Verso un turno di riposo anche Bonucci (che finora le aveva giocate tutte).