. Reduce da, il difensore olandese è fermo da tre mesi, ma, senza fare contrasti e partitelle ma effettuando solo la parte atletica e le esercitazioni individuali. Il classe 1999 scalpita per il rientro, così come, che parlandone in conferenza stampa ha detto che dal punto di vista tecnico l'ex Ajax è recuperato, ma ha sottolineato, senza nascondere un po' di insofferenza, che manca ancora il nulla osta medico.De Ligt, che dopo l'avvio stentato della, contrassegnata anche da una sfortunata serie di interventi di mano in area spesso puniti con il rigore,, può essere considerato. Un acquisto da 75 milioni, che fra poco andrà a rinforzare una squadra che ha un evidente bisogno di solidità e certezze. E il De Ligt visto nella seconda parte del 2019-20, così come il De Ligt che si era messo in evidenza con la maglia dell'Ajax come uno dei migliori giovani a livello europeo,Con tutta probabilità l'olandese tornerà dopo la sosta per le nazionali, per il, ma non è escluso che Pirlo, se arrivasse il via libera dei medici, possa già convocarlo per la trasferta di, per iniziare a fargli respirare di nuovo il clima partita.