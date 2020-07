Matthijs De Ligt al top, in Italia e in Europa. L'acquisto dell'estate, bersagliato al suo arrivo, in questi mesi ha mostrato tutta la sua forza, tutto il suo carattere e la personalità di chi sa di essere un campione. E i dati lo confermano: De Ligt è il più giovane difensore dei cinque maggiori campionati europei 2019-20 ad aver segnato almeno quattro reti.