Che Matthijs de Ligt sia fra i primi obiettivi della Juventus per la difesa, non è più un segreto: lui il profilo più intrigante nel casting per la retroguardia del futuro, e al contempo il più oneroso in sede di mercato. Un classe ’99 che, sotto lo sguardo dei bianconeri, continua a tagliare traguardi.



CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM