A fuoco lento, senza fretta, nonostante gli ostacoli che più di una volta hanno rischiato di compromettere l’obiettivo finale: quello perè un affare su cui lalavora da oltre un anno. Fabio Paratici aveva messo gli occhi in tempi non sospetti su questo ragazzo classe ’99, capace di bruciare le tappe conquistandosi una maglia da titolare nell’Ajax e nella Nazionale maggiore. Proprio quell’Olanda con cui scese in campo nel giugno 2018 all’Allianz Stadium contro l’Italia, confermando tutte le qualità che avevano convinto la dirigenza bianconera.