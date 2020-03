E Chiellini? Può aspettare. Anche perché, con De Ligt e Bonucci, la Juve sembra aver messo a posto la difesa. Quasi perfetti contro Lautaro e Lukaku, la coppia più pericolosa della Serei A. Anticipati, attaccati, aggrediti: perennemente in avanti, proprio come piace a Maurizio Sarri. Come racconta la Gazzetta, sono stati loro a esaltare davvero i compagni, entusiasti sulle chiusure dei difensori ancor più che sui gol di Ramsey e Dybala.