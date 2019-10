Matthijs De Ligt contro Kai Havertz, ecco quale sarà uno dei leitmotiv della sfida di stasera all'Allianz Stadium. I due giocatori classe 1999 sono pronti a sfidarsi, uno contro l'altro, anche se non sarà il primo degli incroci stagionali tra i giovani più importanti dell'intero panorama europeo. Come riporta Tuttosport, il duello si rinnova, appena un mese dopo l'incrocio di qualificazioni ad Euro 2020 che ha visto Olanda e Germania fronteggiarsi. I due giocatori vivono un rapporto differente con la Nazionale, visto che De Ligt ne è ormai una colonna, mentre Havertz sta provando da un anno appena a trovare spazio fisso nelle rotazioni di Low: l'ultimo incontro ha visto l'olandese trionfare sonoramente, con Havertz in campo solo mezz'ora. Stasera, tutto si rinnova, ma visto il palcoscenico, nessuno dei due vorrà sfigurare.