Non solo il campo, la Juventus prepara le prossime mosse di mercato e in cima alla lista delle cose per Paratici c'è l'ingaggio di un nuovo centrale di livello e prospettiva, con un nome su tutti: quello di Matthijs de Ligt. E per i bianconeri arrivano buone notizie nella corsa al classe '99 dell'Ajax: la rivale più agguerrita si tira indietro.



STOP BARCELLONA - L'indiscrezione degli ultimi giorni trova conferma dalla Spagna: il Barcellona ha deciso di abbandonare de Ligt. A convincere il club blaugrana, fresco dell'ingaggio dell'ex Inter Murillo, non solo i 70 milioni di euro richiesti dall'Ajax, ma anche il timore di vedere lievitare le commissioni all'agente Mino Raiola, intenzionato a sfruttare i tanti interessamenti (oltre alla Juve anche Bayern Monaco, Manchester City e PSG ci pensano). Per questo il Barça avrebbe deciso di puntare con decisione solo su Frenkie de Jong dei Lancieri, per valutare altri obiettivi in difesa: buone notizie per la Juve e per Paratici, una rivale in meno per de Ligt.