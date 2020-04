In Olanda, solo per pochi giorni. Matthijs de Ligt e la fidanzata AnnaKee ieri mattina si sono imbarcati su un volo privato e sono atterrati due ore dopo ad Amsterdam. Secondo quanto scrive Tuttosport hanno scelto di rientrare in Olanda per qualche giorno per far visita ai genitori, che non vedevano da quasi tre mesi e mezzo. Domenica saranno di ritorno a Torino, con buona parte della truppa di stranieri della Juventus che ha scelto di passare il periodo di lockdown lontano dall'Italia.



ARIA APERTA - Il Corriere dello Sport è convinto che dietro alla scelta del difensore olandese di rientrare in patria c'è la volontà di allenarsi all'aria aperta. Nonostante le aspettative una data per la ripresa ancora non c'è al di là di quel 18 maggio avvolto nel mistero, per questo è comprensibile la decisione di rientrare a casa. Ieri l'olandese ha corso al parco con la fidanzata e il futuro cognato, Jip Molenaar, attaccante 18enne della seconda squadra dell'Eintracht Francoforte.