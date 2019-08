Ieri Matthijs de Ligt si è detto sorpreso della panchina contro il Parma. Oggi, del difensore della Juventus, parla il commissario tecnico dell'Olanda, Ronaldo Koeman. Queste le sue parole a Nos: "Da un lato pensi che giocherà, perché il suo trasferimento è costato molti soldi. Ma se un club ha in rosa Chiellini e Bonucci, è giusto che l’allenatore possa fare una scelta diversa. Ho parlato con Matthijs due settimane fa, mi ha spiegato che deve adattarsi al modo di giocare e difendere. All’Ajax era tutto diverso: mentre in Olanda basta la fisicità, nel calcio italiano conta tanto la posizione".



SUL FUTURO - "Non sono preoccupato, uno con le sue qualità giocherà tante gare e diventerà titolare. Non è in dubbio per l’Olanda. Ma se a ottobre dovesse ancora trovarsi in panchina, allora potrebbe perdere il ritmo partita. È un fattore che devo considerare".