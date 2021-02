Mathijs de Ligt, difensore della Juventus, parla a Sky Sport, dicendo la sua sulla corsa tricolore: "C'è tanta concorrenza per lo scudetto. Ci siamo noi, Inter, Milan, Roma e Atalanta, siamo tutti in corsa. La Serie A mi ha migliorato tatticamente. Ora conosco tutti i giocatori ed è tutto più facile. Voglio migliorare sempre di più".



SUI COMPAGNI - "​Sto bene fisicamente, sono più forte e più veloce. Anche tatticamente ho imparato tantissimo, prima ero abituato a giocare uomo contro uomo, ora a zona. Sono migliorato. Bonucci è molto forte e ha visione di gioco, con la palla e sui passaggi è bravissimo. Devo imparare da lui. Chiellini è un marcatore pazzesco, non avevo mai visto niente del genere. Ha un magnete in testa, è sempre nella posizione giusta".



SU PIRLO - "​Sotto i 14 anni nell’Ajax giocavo a centrocampo come vertice basse e avevo due esempi, Busquets e Pirlo. Ho visto tanti video di Pirlo e mi piaceva tanto come giocatore. Per me è stato un grande esempio”.