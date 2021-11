Tocca a Matthijs de Ligt rappresentare lo spogliatoio bianconero alla vigilia del match con il Chelsea. Questi i temi toccati dall'olandese in conferenza stampa.



APPROCCIO - "Non so se è una questione mentale. Alla Juventus è tutto diverso, in Champions abbiamo incontrato squadra che lasciano anche spazio in ripartenza . Mentre le squadre piccole ci lasciano poco spazio"



ATALANTA - "Non ci pensiamo, badiamo a partita dopo partita. Non possiamo andare oltre"



RITIRO - "Dopo il ritiro abbiamo vinto due volte, questo è più importante. Ora abbiamo uno spirito diverso, per trovare continuità può aiutare stare insieme. Abbiamo capito cosa bisogna fare per essere la Juve, dobbiamo essere convinti e dobbiamo morire sul campo, dobbiamo saper soffrire. Contro Fiorentina e Lazio abbiamo ritrovato lo spirito giusto"



RINNOVO - "Adesso non è il momento, sto pensando solo al campo e alle partite che dobbiamo giocare. In campionato siamo in difficoltà, abbiamo bisogno di giocatori che pensano solo alle partite. Siamo a novembre, in questo periodo conta solo un focus sulla Juventus"



LUKAKU - "Il modo in cui gioca fa la differenza per il Chelsea, ci sia o no cambia anche se resta una delle squadre più forti d'Europa"