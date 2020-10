Matthijs De Ligt non ci sarà contro il Barcellona, i medici ancora non hanno dato l'ok. Si allena però già in gruppo, pur andandoci piano coi contatti per non rischiare ricadute alla spalla operata. E potrebbe già rientrare in campionato domenica contro lo Spezia. Nel frattempo, il difensore olandese carica la squadra su Instagram: mentre mister Pirlo parlava in conferenza stampa pre Juve-Barcellona De Ligt ha pubblicato su Instagram una foto di allenamento insieme a Weston McKennie, quest'ultimo appena rientrato dal Covid-19 e arruolabile per la gara di domani sera contro il Barça.