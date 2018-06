Secondo quanto riportato da Tuttosport da primo obiettivo per la difesa, Matthijs de Ligt è passato oggi ad essere la prima alternativa per il colpo in difesa che ha in programma la Juventus. Il centrale dell'Atletico Madrid Diego Godin è ora al primo posto perchè l'Ajax sta sparando alto per il centrale olandese classe '99. Cifre superiori ai 50 milioni che il club bianconero ritiene troppo elevate.