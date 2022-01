Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria sull'Udinese: "Ho sentito il mister, ha detto che oggi avevamo una squadra con poca esperienza. Capisco cosa voleva dire, ma penso che per esempio io sono giovane ma ho già giocato 250 partite in prima squadra. Possiamo crescere quando giochiamo tanto, queste partite sono importanti per noi. Abbiamo vinto e preso più esperienza. Dobbiamo pensare solo a crescere come squadra, stiamo crescendo piano piano, abbiamo vinto sei partite e fatto due pareggi. La squadra è molto giovane, abbiamo bisogno di tutti".



RONALDO - "Problema risolto? Secondo me sì. Cristiano va dentro l'area e fa sempre gol, lui è l'attaccante che quando ha un'occasione segna sempre, noi abbiamo mancato in questa cosa, all'inizio della stagione. Stiamo trovando nuovi giocatori che possono fare gol, come McKennie o Dybala. Noi non abbiamo un bomber come Cristiano che fa 30 gol, ma la nostra squadra ha bisogno di fare gol con tutti i calciatori. Questo sta andando meglio".



DYBALA - "Lui è sempre tranquillo, è entrato contro l'Inter in una partita difficile, oggi ha fatto molto bene, era concentrato, ha fatto gol e assist per De Sciglio, una buona partita".