Accanto a Leonardo Bonucci, questa mattina, nel primo test stagionale della Juventus contro il Pinerolo c'era Matthijs De Ligt. Potrebbe essere l'ultima volta che i due difensori sono scesi in campo insieme e più in generale l'ultima partita dell'olandese con i bianconeri. Il Bayern Monaco infatti, dopo aver concluso la telenovela legata a Lewandowski, è pronto - anche grazie alle risorse derivanti dalla cessione del polacco - al rilancio per il difensore olandese. Il primo incontro, avvenuto a Torino lunedì scorso, non aveva portato all'accordo tra i due club.



L'OFFERTA - 60 milioni di euro più 10 di bonus, questa la prima offerta del club tedesco. Proposta ben lontana dalla richiesta della Juve, che non vuole allontanarsi troppo dai 100 milioni. Il Bayern lo sa e con la prossima offerta probabilmente accontenterà i bianconeri o comunque si avvicinerà molto alla valutazione che fanno a Torino del giocatore. Il rilancio dei bavaresi raggiungerà i 70/75 milioni più bonus. L'accordo con il difensore c'è già da tempo; De Ligt considera conclusa la sua avventura alla Juve e aspetta che anche i due club trovino la quadra. Il 23 Luglio, quando la Juventus affronterà il Chivas nella prima amichevole della stagione, accanto a Bonucci, difficilmente ci sarà l'olandese.