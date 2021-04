Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, parla ai microfoni di Sky Sport del momento dei bianconeri: "Siamo delusi. Quando vai a Firenze lo fai per vincere e così non è successo. Dobbiamo fare di più per riuscire a conquistare i tre punti, in questa fase finale della stagione sono molto importanti. Serve più intensità e più coraggio, anche col pallone tra i piedi. Prima puntavamo allo scudetto, ora vogliamo arrivare secondi. La squadra è forte e ha tutto per lottare per lo scudetto, ma adesso che non possiamo puntare più a vincere il campionato dobbiamo puntare al secondo posto".