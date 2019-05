De Ligt: "¿Dónde me veo? La Premier es una gran competición, España también"



"Todavía no sé nada sobre mi futuro. Después de estos dos partidos (Nations League) veremos qué pasa"



Matthijs, capitano dell', parla a ESPN dal ritiro dell'Olanda, soffermandosi ovviamente sul suo futuro: "Dove mi vedo? Ovviamente la Premier è une grande campionato, come anche la Liga. Ma ci sono anche altre competizioni, non solo queste due.Non so ancora dove sarà il mio futuro, quindi aspettiamo e vediamo come va". Barcellona, Manchester United e Juventus sono le squadre maggiormente interessate al classe '99, vincitore dell'e della Coppa d'Olanda in questa stagione.