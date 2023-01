A volte ritornano sul tavolo del mercato. E alla porta della Juve spesso bussano antichi obiettivi. Per esempio, Rodrigo De Paul: non è contento di come sta andando all'Atletico Madrid, i suoi agenti hanno di nuovo sondato la disponibilità della Juve a raccoglierlo. Margini per gennaio sembrano non essercene, nemmeno in prestito. Ma se le condizioni fossero assolutamente vantaggiose, la situazione potrebbe cambiare. O riproporsi a giugno.