Tra due acquirenti, a volte, anche il terzo gode.



Se davvero, come pare sempre più probabile, Mattia De Sciglio lascerà la Juventus per accasarsi alla Roma nell'ambito dell'operazione che porterebbe Edin Dzeko in bianconero ad essere felice sarebbe anche il Genoa.



Lo sbarco a Trigoria dell'ex terzino del Milan sarebbe indirettamente un favore anche per le strategie di mercato dei rossoblù. Dopo aver raggiunto l'accordo con il romanista Rick Karsdorp i dirigenti liguri stanno attendendo il via libera dai colleghi giallorossi per concretizzare l'operazione. Prima di cedere il laterale olandese Paulo Fonseca vuole infatti essere certo di avere le giuste alternative su una fascia che recentemente ha già visto salutare Alessandro Florenzi.



L'arrivo di De Sciglio completerebbe il puzzle, consentendo a Karsdorp di diventare un nuovo rinforzo a disposizione di Rolando Maran