"Sotto il sole del JTC, la Juventus ha svolto l'ultimo test in vista dell'esordio di sabato con il Chievo: un'amichevole in famiglia con la neonata Under 23 bianconera. Un esame che ha dato diversi segnali positivi in ottica campionato, sia in fase offensiva e difensiva (8-0 il risultato finale), ma anche per quanto riguarda l'inserimento dei "nuovi", con ben tre degli uomini arrivati dalla sessione di mercato a segno: Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci e Joao Cancelo. Tutti arrivati da marcatori diversi anche gli altri cinque gol: Paulo Dybala e Miralem Pjanic nel primo tempo, Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic e Blaise Matuidi nel secondo. Partita a frazioni ridotte, con Massimiliano Allegri che ha quasi totalmente cambiato l'undici in campo tra primo e secondo tempo. Unici assenti, come annunciato, Mattia De Sciglio e Leonardo Spinazzola, che stanno continuando il proprio lavoro personalizzato".

Sul sito ufficiale della Juventus è stato fatto il punto sulla situazione in casa bianconera. Di seguito, ecco il comunicato.