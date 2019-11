Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus TV prima della partita:



L'ATALANTA - "Mi aspetto una partita difficile, dove loro partiranno molto aggressivi come spesso negli ultimi anni. Avranno un'aggressività molto alta fin dall'inizio, noi siamo la Juventus e fare la nostra partita".



RICETTA JUVE - "Dobbiamo metterci sul loro piano dal punto di vista del ritmo e dell'intensità fisica. Se non saremo alla pari loro avremo delle difficoltà".



Poi a Sky Sport, De Sciglio aggiunge:



PARTITA - "Da qualche anno a questa parte è una partita difficile, dovremo fare la nostra partita".



BESTIA NERA - "I pensieri e le motivazioni ci sono anche senza guardare al passato, sappiamo qual è il loro gioco e la loro mentalità".



SENZA RONALDO - "Al di là dei singoli, siamo una squadra, chiunque scende in campo dal primo minuto sa quel che deve fare".