Dopo Rugani al Rennes, la Juventus cede De Sciglio al Lione e Douglas Costa al Bayern Monaco sempre in prestito. Ora i bianconeri sono pronti ad accogliere Federico Chiesa, in arrivo dalla Fiorentina in prestito biennale per 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato ad altri 40 milioni più 10 milioni di bonus per una valutazione complessiva di 60 milioni.