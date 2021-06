Tra tutti i giocatori in prestito che faranno ritorno alla Continassa, Mattia De Sciglio è quello che ha disputato la stagione migliore, protagonista con il Lione. Come riporta Tuttosport, il terzino ha ancora un solo anno di contratto e per questo la Juventus non potrà sparare alto per il cartellino, ma l’ex Milan è nel mirino della Premier League e l’OL potrebbe optare per la conferma. Le dinamiche di mercato potrebbero portare circa 6-7 milioni di euro nelle casse bianconere.