Quale futuro per Mattia De Sciglio? Il terzino della Juventus piace a diversi club, ma nessuno ha sferrato l'assalto decisivo: dalla Roma al Paris Saint-Germain passando per il Barcellona. Come scrive Tuttosport ora si è fatto avanti il Chelsea, dovesse partire Emerson Palmieri; ma alla fine, il numero 2 ex Milan, può restare in bianconero.