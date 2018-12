Mattia De Sciglio, laterale della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Fiorentina: "Giocare qui è sempre una battaglia per la Juve, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che loro avrebbero fatto come sempre la partita della vita. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, ma siamo stati bravi a restare compatti e a portare a casa i tre punti. Un mese che può segnare molto? Era importante iniziarlo col piede giusto per dare una risposta alle case che ci inseguono, sperando che le altre possano perdere punti importanti".



SUL RUOLO - "Io a destra e Cancelo a sinistra? Penso per la posizione di Chiesa, che gioca a destra".